شكرا لقرائتكم خبر عن زد يهزم الإسماعيلي بهدف ويتأهل لنهائى كأس مصر لأول مرة في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق زد أف سى الصعود الى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لأول مره في تاريخه عقب الفوز على نظيرة الاسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الإسماعيلة.

وتقدم فريق زد أف سى عن طريق ديلسون كاموني في الدقيقة 15 عقب أستغلال تمريرة زميلة مصطفى سعد "ميسى" ليسديدها في شباك كمال السيد حارس مرمى الاسماعيلى.

وينتظر فريق زد أف سى الفائز من مواجهة المصرى البورسعيدى وبيراميدز التي سوف تنطلق بعد قليل لتحديد الطرف الثانى للمباراة النهائية من عمر بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 30 أغسطيس المقبل على ستاد برج العرب.

وشهدت أحداث المباراة محاولات من تلك لاعبو الفريقين للسيطرة على الكرة بمنتصف الملعب دون خطورة حقيقة على حراس المرميين بينما محاولات من قبل لاعبو الاسماعيلى إدراك هدف التعادل من قبل مروان حمدى وخالد النبريصى التي لم يكتب لها النجاح.

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من : كمال السيد – عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – محمد بيومى – عماد حمدى – محمد عبد السميع – عمر الساعى – نادر فراج – مروان حمدى – خالد النبريصى.

بينما جاء تشكيل فريق زد أف سى بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى : "علي لطفي – احمد عاطف قطه – مصطفي العش – كاموني – عبدالرحمن البانوبي – محمد اشرف – مصطفي سعد ميسي – محمد اسماعيل – بيتر زيلو – علي جمال – ماتا مجاسا".



مباراة الاسماعيلى وزد