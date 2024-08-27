شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق مصري في مرحلة تحت 16 سنة فتيات في البطولة العربية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوقت الفتيات المصريات المشاركات في البطولة العربية للجودو للأندية البطلة التي أقيمت في العلمين خلال الفترة من 22 إلي 28 أغسطس الجاري .

كان نصيب المشروع القومي لناشئين " أ " نصيب الأسد من ترتيب المراكز الأولي في البطولة العربية للجودو تحت 16 سنة التي اختتمت اليوم الثلاثاء بمشاركة أندية عربية كبيرة.

شهدت البطولة العربية للجودو بمستوي فني كبير في ظل التنافس بين الفتيات المشاركات في الأوزان المختلفة.

شارك في البطولة العربية لأندية الجودو 646 ما بين لاعبين ومدربين وحكام وإداريين من مختلف الأندية التي شاركت في البطولة من الدول العربية المختلفة.

قاد فعاليات البطولة تحكيميا 18 حكم من الدول العربية ومعهم 86 مدرب قادو 428 لاعبا ولاعبه من أندية مختلفة في ثلاث مراحل تحت 14 سنة و16 سنة و18 سنة.

وجاءت نتائج المنافسات في مرحلة تحت 16 سنة فتيات كالتالي:

نتائج وزن تحت 40 كجم

1-أسماء محمد المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

نتائج وزن تحت 44 كجم

1-ندي عاطف الزمالك-مصر

2- سما رمضان نادي الصيد الرياضي المحله الكبري-مصر

3- حنين الشبيكي نادي الشمس-مصر

3-سامية محمود المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر



نتائج وزن تحت 48 كجم

1-ھدى محمد المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

2-شروق عبدالوھاب المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

3-شروق محمد المشروع القومي للناشئين ( ب ) -مصر



نتائج وزن تحت 52 كجم

1-ملك عثمان محمد من المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

2 - نور السيد من نادي الكويت الكويتي-الكويت

3 - ملك محمود محمد من المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر



نتائج وزن تحت 57 كجم

1-ريتاج محمد من الزمالك-مصر

2-مروة بدوى من المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

3-ھانيا محمد من المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر



نتائج وزن تحت 63 كجم

1-ياسمينا محمد من نادي القادسية الرياضي-الكويت

2 - لورنا الغنيمي من اتحاد الشرطة الرياضي المصري-مصر

3 - رحمه عبدربه من المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

نتائج تحت وزن 70 كجم

1-آلاء السيد المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

2-فرح معلاوى المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

نتائج وزن 78+

1-نيجار مجاھد المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر

2-اسماء عبدالمجيد المشروع القومي للناشئين ( أ )-مصر