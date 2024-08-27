شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يقود هجوم المصرى أمام بيراميدز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى تشكيل مباراة بيراميدز في إطار مواجهات بطولة كأس مصر.

ويلتقي المصرى مع نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: باهر المحمدي، كريم العراقي، حسن على، حسين فيصل.

الوسط: ميدو جابر، سمير فكري، محمود حماده، محمد دبش.

الهجوم: أمادو باه، محمد الشامي.