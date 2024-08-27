شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى القياسات البدنية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أنهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القياسات البدنية، اليوم الثلاثاء داخل مقر القلعة البيضاء، استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأقيمت القياسات البدنية، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، وماريو تومليانوفيتش المعد البدني.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريبات الجماعية، غدا الأربعاء تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، استعداداً للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية، بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعداداً للموسم الجديد.