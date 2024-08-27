شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصري وبيراميدز في كأس مصر قبل موقعة نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساءً، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ستاد برج العرب، لمتابعة اللقاء المثير بين النادي المصري وبيراميدز، في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر 2023-2024.

ويبحث المصري عن ثاني ألقابه في المسابقة الأعرق بتاريخ كرة القدم المصرية، حيث حصل المصرى على لقب واحد عام 1998، فيما يفتش بيراميدز عن أول لقب في تاريخه.

وجاء مشوار الفريقين في مسابقة كأس مصر كالتالي:

1- بيراميدز

فاز على النصر في الدور التمهيدي 4-0

فاز على أبو قير للأسمدة في دور الـ 16 بنتيجة 1-0

فاز على الجونة في ربع النهائي بنتيجة 4-0

2- المصري

فاز على جمهورية شبين في الدور التمهيدي بنتيجة 1-0

فاز على البنك الأهلي في دور الـ 16 بنتيجة 3-1

فاز على فاركو في ربع النهائي بنتيجة 1-0