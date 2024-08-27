شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: محمود بنتايك يصل القاهرة غداً للخضوع للكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئولو بنادى الزمالك أن المغربى محمود بنتايك يصل إلى القاهرة غداً الأربعاء للخضوع للكشف الطبي الكامل قبل إنهاء إجراءات التعاقد معه.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن مسئولي الزمالك اشترطوا تخطى المغربى محمود بنتايك للكشف الطبي بنجاح قبل إنهاء إجراءات التعاقد معه.

ويجيد محمود بنتايك اللعب فى مركز الظهير الأيسر ودافع عن ألوان عدة أندية مغربية وفرنسية قبل اهتمام نادى الزمالك بضمه لخلافة أحمد فتوح نجم الفريق الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب حادث سير.

ويلعب محمود بنتايك حاليًا في صفوف سانت إيتيان في الدوري الفرنسي إلا أنه لم يشارك خلال الموسم الحالي في أي من مباراتي الفريق أمام موناكو ولوهافر.

وإجمالا خاض محمود بنتايك بقميص فريق سانت إيتيان 23 مباراة، بينها 20 في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وشارك في صعود الفريق بعد خوض 3 مباريات في الدور الفاصل المؤهل، وسجل هدفًا وصنع مثله فقط.

بينما لعب محمود بنتايك مع الرجاء الرياضي المغربي 37 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4 في 3 بطولات، بينها دوري أبطال أفريقيا، وحصل على 5 إنذارات.

وفي دوري أبطال أفريقيا خاض محمود بنتايك بقميص الرجاء المغربي 8 مباريات، وفي الدوري 24 مباراة سجل هدفين وصنع 3، وفي كأس العرش شارك في 5 مباريات صنع هدفا وحيدا.

ولعب محمود بنتايك مع فريق الاتحاد البيضاوي، في بطولة كأس العرش والكونفدرالية الأفريقية 2021، في 6 مباريات سجل 3 أهداف بواقع هدفين في البطولة الأفريقية، وهدفا في بطولة كأس العرش، وصنع هدفا وحيدا كان في المسابقة الكونفدرالية.