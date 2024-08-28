عمرو وردة لمصراوي: "طلبت من فيفا تمثيل منتخب اليونان بدلا من مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء علي:

كشف عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، رغبته في تمثيل منتخب اليونان بدلا من المنتخب المصري.

وقال وردة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ناس من اتحاد الكرة قالوا لي إنني لن ألعب لمنتخب مصر مطلقًا، وحصلت على (الباسبور) اليوناني، وطلبت من فيفا تمثيل منتخب اليونان بدلًا من منتخب مصر، (علشان مش عايزين يرجعوني)".

وظهر عمرو وردة مع منتخب مصر للمرة الأخيرة، في مباراة جنوب أفريقيا بدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، ومنذ تلك المباراة لم ينضم وردة إلى أي معسكر للفراعنة.

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