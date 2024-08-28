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بعد هدف اليوم.. رونالدو يحقق 4 أرقام قياسية مع النصر في دوري روشن (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الأسطورة البرتغالية، ، هدفا في مباراة النصر والفيحاء بالجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وبهذا الهدف، واصل رونالدو تحقيق الأرقام القياسية مع نادي النصر في الدوري السعودي.

وجاءت أرقام رونالدو القياسية كالتالي:

1. رابع أكثر من سجل مع النصر في دوري المحترفين برصيد 51 هدفا

2. رابع لاعب أجنبي يسجل أكثر من 65 هدفا مع النصر في جميع المسابقات

3. ثالث اكثر من ساهم مع النصر في دوري المحترفين بالمناصفة مع تاليسكا برصيد 65 هدفا

4. أكثر لاعب سجل ركلات حرة في دوري روشن منذ انضمامه إلى النصر برصيد 5 أهداف

الجدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى نادي النصر في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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