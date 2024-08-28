وفقا للوائح فيفا.. هل يمكن لعمرو وردة تمثيل منتخب اليونان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

خاطب عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل تمثيل منتخب اليونان بدلا من منتخب مصر.

وظهر عمرو وردة مع منتخب مصر للمرة الأخيرة، في مباراة جنوب أفريقيا بدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، ومنذ تلك المباراة لم ينضم وردة إلى أي معسكر للفراعنة.

وتنظم لوائح وقوانين فيفا، عملية تمثيل اللاعبين للمنتخبات الوطنية، وتنص المادة 5.2 في لوائح فيفا على: "... لا يجوز لأي لاعب شارك بالفعل في مباراة (سواء بشكل كامل أو جزئي) في مسابقة رسمية من أي فئة أو أي نوع من كرة القدم لاتحاد واحد أن يلعب مباراة دولية لأي منتخب أخر ".

وهكذا لا يمكن لعمرو وردة اللعب مع منتخب اليونان، نظرا إلى أنه لعب مع منتخب مصر 30 مباراة، منذ أكتوبر 2015 وحتى 2019.

وتوجد حالة استثنائية يمكن للاعبين فيها بتغيير منتخباتهم، إذ تقول المادة 8 إنه يسمح للاعب باللعب لأكثر من اتحاد، على سبيل المثال، يوجد في المملكة المتحدة أربع "دول محلية"، إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ولكن تنطبق جنسية واحدة فقط على تلك المنتخبات وهي بريطانيا.

اقرأ أيضا:

عمرو وردة لمصراوي: "طلبت من فيفا تمثيل منتخب اليونان بدلا من مصر"