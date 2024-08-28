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ليفربول يعلن تعاقده مع مامارداشفيلي حارس فالنسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :

أعلن نادي الإنجليزي اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، عن تعاقده مع حارس نادي فالنسيا الإسباني، مامارداشفيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واتفق ليفربول مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بالبقاء فى إسبانيا لبقية الموسم الحالي مع فالنسيا قبل الانتقال إلى الريدز الصيف المقبل.

وخاض الحارس الجورجي 102 مباراة مع نادي فالنسيا الإسباني، وحافظ على نظافة شباكه فى 31 مباراة بجميع المباريات والبطولات حتى الأن.

الجدير بالذكر أن صفقة مامارداشفيلي كلفت خزانة ليفربول مبلغ وصل قدره إلى 35 مليون يورو.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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