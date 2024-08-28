"الرابعة خلصت".. شوبير يثير الجدل بهذه التغريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بتغريدة نشرها منذ قليل على حسابه الرسمي على منصة "أكس" توتير سابقا.

وكتب شوبير عبر حسابه: "كده الرابعة خلصت كمان".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد رسميا مع صفقتين، المدافع يوسف أيمن، والظهير الأيسر يحيى عيطة الله، ويصل أشرف داري إلى القاهرة غدا للكشف الطبي.

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