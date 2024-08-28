بيراميدز يضرب موعدا مع زد في نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز والمصري التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وفاز بيراميدز على المصري بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي.

وبهذا الفوز ذرب بيراميدز موعدا مع زد في نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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