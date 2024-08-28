ستوري نجوم كرة القدم.. مكالمة عبد المنعم وأنتوني موديست.. وإمام عاشور مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي صورا له مع زوجته ياسمين حافظ، خلال إجازاتهما من أمام البحر، فيما نشر الثنائي المصري أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور ومحمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون سبور، صورتهما من تدريبات فريقهما.

وشارك عمر خضر لاعب أستون فيلا متابعيه صورة بقميص منتخب مصر، ونشر عمر صلاح حارس مرمى سموحة الحالي والزمالك السابق، صورة له واضعا وشاح على وجه، وعلق: "الفنان توليت".

ونشر محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى نيس الفرنسي، صورة من مكالمة فيديو مع الفرنسي أنتوني موديست محترف الأحمر السابق، كما نشر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، صورة اختياره كأفضل صانع ألعاب في الموسم، من رابطة الأندية المصرية.