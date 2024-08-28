تصفيات أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:
تقام اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس، عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة أبرزهم الدوري الإسباني وتصفيات أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
الدوري الإسباني:
ـ بلد الوليد ضد ديبورتيفو ليجانيس - 8 مساءً ـ بي إن سبورت hd6
ـ أتليتك بيلباو ضد فالنسيا - 8 مساءً ـ بي إن سبورت hd3
ـ اتلتيكو مدريد ضد اسبانيول - 10:30 مساءً ـ بي إن سبورت hd3
ـ ريال سوسيداد ضد ألافيس - 10:30 مساءً ـ بي إن سبورت hd6
تصفيات ابطال اوروبا:
ـ كاراباغ أجدام ضد دينامو زغرب - 7:45 مساءً ـ beIN SPORTS 2
ـ سلوفان براتيسلافا ضد ميتييلاند - 10 مساءً ـ beIN SPORTS 4
ـ النجم الأحمر ضد بودو جليمت - 10 مساءً ـ beIN SPORTS 2
ـ سلافيا براج ضد ليل - 10 مساءً ـ beIN SPORTS 1
الدوري السعودي:
ـ الاتفاق ضد الاخدود الساعة 6:45 مساءً ـ ssc sport
ـ الوحدة ضد العروبة الساعة 9 مساءً ـ ssc sport
ـ الهلال ضد ضمك الساعة 9 مساءً ـ ssc sport