تصفيات أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

تقام اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس، عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة أبرزهم الدوري الإسباني وتصفيات أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني:

ـ بلد الوليد ضد ديبورتيفو ليجانيس - 8 مساءً ـ بي إن سبورت hd6

ـ أتليتك بيلباو ضد فالنسيا - 8 مساءً ـ بي إن سبورت hd3

ـ اتلتيكو مدريد ضد اسبانيول - 10:30 مساءً ـ بي إن سبورت hd3

ـ ريال سوسيداد ضد ألافيس - 10:30 مساءً ـ بي إن سبورت hd6

تصفيات ابطال اوروبا:

ـ كاراباغ أجدام ضد دينامو زغرب - 7:45 مساءً ـ beIN SPORTS 2

ـ سلوفان براتيسلافا ضد ميتييلاند - 10 مساءً ـ beIN SPORTS 4

ـ النجم الأحمر ضد بودو جليمت - 10 مساءً ـ beIN SPORTS 2

ـ سلافيا براج ضد ليل - 10 مساءً ـ beIN SPORTS 1

الدوري السعودي:

ـ الاتفاق ضد الاخدود الساعة 6:45 مساءً ـ ssc sport

ـ الوحدة ضد العروبة الساعة 9 مساءً ـ ssc sport

ـ الهلال ضد ضمك الساعة 9 مساءً ـ ssc sport