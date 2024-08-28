ملف رياضة الخليج 365.. وصول صفقة الزمالك.. تكريم كريستيانو.. ووردة يطلب تمثيل منتخب اليونان بدلا من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها وصول صفقة الزمالك، تكريم خاص لكريستيانو رونالدو، وعمرو وردة يطلب تمثيل منتخب اليونان بدلا من مصر.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

عمرو وردة لمصراوي: "طلبت من فيفا تمثيل منتخب اليونان بدلا من مصر"

كشف عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، رغبته في تمثيل منتخب اليونان بدلا من المنتخب المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جوميز حسمها.. الخليج 365 يكشف موقف محمد عاطف من البقاء في الزمالك

كشف مصدر مقرب من لاعب نادي الزمالك، محمد عاطف، موقفه من البقاء مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

والد أشرف داري لمصراوي: "نجلي يصل القاهرة في هذا الموعد"

يقترب النادي الأهلي من إتمام ثالث صفقاته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3 أندية إنجليزية.. العروض الأوروبية تنهال على إبراهيم عادل بعد الأولمبياد

تلقى نادي بيراميدز العديد من العروض الأوروبية من أجل ضم لاعب الفريق إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة

أنهى نادي الزمالك جميع الأمور المتعلقة بالتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تكريم خاص لكريستيانو رونالدو في قرعة دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تكريم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إبراهيم هلهول لمصراوي: "محمد صلاح الهرم الرابع.. والنجم الأوحد في ليفربول"

أكد إبراهيم هلهول مدرب نادي إسبانيمور الإنجليزي، أهمية محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر في البريميرليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عقد قران لاعب بيراميدز إبراهيم عادل

عقد لاعب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز إبراهيم عادل مساء يوم أمس الإثنين عقد قرانه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا