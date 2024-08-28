شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المصرى بركلات الترجيح ويتأهل لمواجهة زد فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

خطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وضرب بيراميدز موعداً مع فريق زد يوم الجمعة المقبلة بعد تأهل الأخير على حساب الإسماعيلى.

وكان فريقا بيراميدز والمصرى البورسعيدى لجأ إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية والوقت الإصلى بالتعادل الإيجابى بينهما بهدف لمثله.

وافتتح فخرى لاكاى التسجيل لبرايميدز في الدقيقة 10 قبل أن يتعادل صلاح محسن للمصرى البورسعيدى في الدقيقة 83 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - فخري لاكاي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: باهر المحمدي، كريم العراقي، حسن على، حسين فيصل.

الوسط: ميدو جابر، سمير فكري، محمود حماده، محمد دبش.

الهجوم: أمادو باه، محمد الشامي.

وضمت قائمة البدلاء: محمد شحاتة، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، إسلام عطية، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.