شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وزد فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

ضرب فريق بيراميدز موعداً مع زد في نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة بعد غد الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما حسم فريق زد إف سى الصعود الى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لأول مره في تاريخه عقب الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلة.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إسناد نهائي بطولة كأس مصر إلى حكام مصريين في المباراة المقرر لها 30 أغسطس الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية.