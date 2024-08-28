شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكى مرشح لتولى منصب المدرب العام لمنتخب اليد خلفا لـ الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

أصبح حسين زكى نجم منتخب مصر والزمالك السابق مرشحا بقوة لتولى مهمة التدريب العام لمنتخب مصر فى الجهاز الفنى للإسبانى خوان كارلوس باستور خلفا لـ هانى الفخرانى.

ويدرس مسئولو اتحاد اليد أكثر من اسم على الساحة بخلاف زكى قبل الإعلان النهائى عن تولى المنصب خلال الساعات المقبلة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة الدكتور محمد الأمين، تجديد تعاقد الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى للمنتخب الأول حتى 2025 قبل أولمبياد باريس.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد للرجال منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك على ألمانيا فى النهائي وفوز إسبانيا على سلوفينيا فى تحديد المركزين الثالث والرابع.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد أولمبياد باريس، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024.