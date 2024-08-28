شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الباراليمبية المصرية تريند جوجل قبل بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت البعثة الباراليمبية المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل، تريند على محرك البحث جوجل، عقب تحقيق أخبار البعثة لأعلى قراءات.

وتشارك البعثة المصرية في دورة الألعاب الباراليمبية ببعثة مكونة من (17 لاعبة و37 لاعبا)، في 10 رياضات، هي: رفع الأثقال، السباحة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، الباراتايكوندو، الباراكانوي، التجديف البارالمبي، البوتشا، كرة الهدف للمكفوفين، والكرة الطائرة الباراليمبية.

وتتميز البعثة بالكثير حيث تشهد مشاركة ثلاث رياضات لأول مرة هي البوتشا، والباراكانوي، والتجديف الباراليمبي، كما تشهد البعثة أكبر مشاركة نسائية عبر التاريخ بـ 17 لاعبة، كما تشهد البعثة مشاركة لاعب تنس طاولة إعاقات ذهنية لأول مرة في التاريخ، وكذا تشهد البعثة وجود اللاعب محمد سعيد لاعب منتخب كرة الهدف للمكفوفين وهو أصغر لاعبي البعثة المصرية سنا، حيث يبلغ من العمر 16 عاما، وخالد عبد السلام أكبر لاعبي البعثة المصرية، حيث يبلغ من العمر 57 عاما.