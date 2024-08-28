شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة التتش تحسم تفاصيل فترة الإعداد فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع سامى قمصان المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة بعد عودته من بلاده، وذلك لمناقشة تفاصيل فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد.

ويرغب كولر بالتشاور مع قمصان فى إجراء فترة إعداد قوية مع خوض مباريات ودية متدرجة المستوى لاستعادة الفورمة الفنية والبدنية للاعبين.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.