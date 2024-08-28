شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الموسم الجديد بدون راحة "إجباريا" بعد التأهل لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات فريق بيراميدز الوحيد في الكرة المصرية الذى سيبدأ الموسم الجديد بدون راحة من الموسم الحالي، عقب فوزه على المصرى والتأهل لنهائى كأس مصر لمواجهة زد بعد غد الجمعة.

بيراميدز بعد انتهاء مباريات الدورى لم يحصل لاعبوه على راحة نظرا للارتباط بخوض مواجهتى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا أمام جيه كيه يو بطل زنجبار والتي فاز فيهما 0/6 و1/3.

وواصل الفريق السماوى مشاركته بدون راحة في منافسات كأس مصر بمواجهة المصرى البورسعيدى الثلاثاء وبعد 48 ساعة فقط من مواجهة أبطال أفريقيا، ويلعب بعد 48 ساعة بعد غد الجمعة نهائي كأس مصر أمام زد .

ولن يكون هناك راحة أمام بيراميدز بعد نهائي كأس مصر، حيث سيتسعد لخوض مباريات دور 32 بدورى أبطال أفريقيا خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يلتقى بيراميدز مع الجيش الرواندي في دور الـ32 الذهاب خارج ملعبه يوم 13 سبتمبر، والعودة فى القاهرة يوم 20 من الشهر نفسه.

وعقب خوض منافسات دورى ابطال أفريقيا يبدأ فى الاستعداد لمنافسات السوبر المصرى الذى سيقام في الإمارات خلال شهر أكتوبر ومعه أيضا ينطلق الموسم الجديد في الدورى المحلى.