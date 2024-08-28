هاري كاين ينال جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في ميونيخ

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : استلم مهاجم بايرن ميونيخ الإنكليزي هاري كاين جائزة الحذاء الذهبي التي تُمنح لأفضل هدّاف في دوري أوروبي لكرة القدم خلال حفل في بافاريا الثلاثاء.

سجّل كاين 36 هدفا في الموسم الماضي من الدوري الألماني، أكثر من أي لاعب آخر في القارة العجوز.

وعلى الرغم من تصدره ترتيب الهدّافين في الدوري الانكليزي ثلاث مرات، إلا أنّ كاين لم يفز قط بالجائزة.

وقال كاين "إنه شعور رائع".

وتابع "الجائزة للجميع. لولاكم لما كنت واقفا هنا اليوم. أشعر بالسعادة وأتطلع إلى الموسم الجديد. أشعر بطاقة جديدة.

"أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".

ولا يزال كاين الفائز بالعديد من الجوائز الفردية يبحث عن الفوز بباكورة ألقابه على المستوى الجماعي في مسيرته.