«كاف» يكشف عن الشكل الجديد لكأس السوبر الإفريقي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن شكل كأس السوبر الأفريقي الجديد، المقرر تسليمه للفائز من الأهلي والزمالك، في المباراة التي ستقام بينهما في سبتمبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ "كاف" عبر موقع "فيس بوك"، فيديو لأبرز لقطات البطولة، منذ 1994، معلقا: "إرث وأكثر، كأس جديد.. هوية جديدة".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الأفريقي، يوم 27 سبتمبر الشهر المقبل، في السعودية.

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي للمرة الثانية عشر في تاريخه، فيما يشارك الزمالك عقب الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي.

https://www.facebook.com/watch/?v=1035771931576581&t=33