شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: فضلت الأهلى على بازل السويسرى وبيراميدز منظومة احترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فاروق لاعب الأهلى ومودرن سبورت السابق، كواليس انتقاله لصفوف المارد الأحمر فى عام 2014، مؤكدًا أنه قبل إتمام الصفقة كان يمتلك عرضًا للقيام بمعايشة فى نادى بازل السويسرى، تمهيدًا للانتقال لصفوفه، إلا أنه فضل الأهلى على بازل، خاصة أنه الفريق الأكبر فى أفريقيا، وانتماء عائلته بالكامل للقلعة الحمراء.

وأضاف فاروق فى تصريحات له لبرنامج "الهدف" مع الإعلامى محمد الليثى عبر شاشة "أون تايم سبورت 2" أن بدايته مع الأهلى كانت مع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، وكانت بداية موفقة، قبل أن تنقلب الأمور ويواجه سوء معاملة من المدرب، لافتًا إلى أنه لا يعلم سبب تلك المعاملة حتى الوقت الحالى.

وتابع لاعب الأهلى السابق حديثه، أنه تسرع فى قرار الرحيل عن الأهلى، خاصة أن الإدارة كانت متمسكة باستمراره، إلا أنه فضل الرحيل بسبب معاملة المدرب، موضحًا أنه لو كان بخبرة الأيام الحالية لكان تمسك بالاستمرار ولن يرحل عن القلعة الحمراء.

وتحدث محمد فاروق عن تجربته مع نادى بيراميدز مؤكدًا أنه قضى أفضل 3 سنوات فى حياته الكروية داخل النادى السماوى، وأن النادى يدار بمنظومة محترفة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن بيراميدز خسر نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان بفعل فاعل، ويتمنى لهم التتويج بلقب كأس مصر الحالى.