شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الجبالى بطلة الأثقال لقصار القامة: هنفرح المصريين فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إيناس الجبالى لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى لقصار القامة، عن استعدادها لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 التى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وقالت الجبالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها ستخوض المنافسات فى البطولة يوم 4 سبتمبر، وأشارت إلى أنها سوف تقوم بإسعاد الجماهير المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، قائلة: "إن شاء الله هنفرح المصريين في البطولة، وفى انتظار دعمكم ودعواتكم".

ساعات قليلة ويبدأ أبطال مصر مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

وحصدت مصر في تاريخها 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وتم اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابورالعرض بحفل الافتتاح.