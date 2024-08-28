شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الطائرة أمام الجزائر اليوم فى نصف نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة، فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الجزائرى فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

ونجح منتخب الشابات فى تحقيق الفوز فى أول مواجهاته على كينيا بنتيجة 3-0، قبل الخسارة من تونس وتحقيق الفوز على الجزائر فى ختام الدور الأول.

من ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.