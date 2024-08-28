شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف القرارات التحكيمية المؤثرة فى ليلة صعود بيراميدز وزد لنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن مواجهات نصف نهائي كأس مصر شهدت العديد من القرارات التحكيمية المؤثرة، بعدما ضرب زد وبيراميدز موعدا للظهور بنهائي كأس مصر على حساب الإسماعيلي والمصري.

نجح الدولي محمود البنا في إدارة اللقاء وأحسن تقدير الأخطاء الفنية والعقوبات الانضباطية خلال فعاليات المباراة التي استمرت حتى الدقيقة 98 وانتهت بفوز زد بهدف دون رد، أشهر الحكم البطاقة الصفراء خلال المباراة في وجه 6 لاعبين من زد مقابل إنذارين للدراويش، كما تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، إلا أنه تغاضى عن ركلة جزاء لصالح زد مخالفة على مدافع الإسماعيلي في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، كما أن الـVAR لم يتدخل ليؤكد قرار الحكم باستمرار اللعب.

وظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وسمحا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة، كما نفذا البروتوكول بشكل جيد، خاصة المساعد الأول، كما تعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، وأدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد طبقا للقانون ونجح في السيطرة على المنطقة الفنية. ثنائي الـVAR لم يكن هناك ما يستدعى تدخلهم خلال فعاليات اللقاء.

أدارها الدولي محمد عادل وانتهت بفوز بيراميدز بركلات الترجيح 4/3. وشهدت العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين خلال اللقاء الذى استمر لأكثر من 130 دقيقة.

أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب محمود مرعى لمنع فرصة محققة بعد تدخل الـVAR واستدعاء الحكم إلى شاشة المراجعة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، كما طرد الحكم التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب المصري في الدقيقة 120 من عمر اللقاء، كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 10 مناسبات، بواقع 8 إنذارات للمصري مقابل بطاقتين لفريق بيراميدز.

ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء وتعونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد. والـVAR تعاون مع الحكم بشكل جيد خاصة في حاله طرد لاعب بيراميدز محمود مرعى.