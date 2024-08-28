شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: الأهلى يحتاج مهاجما لينافس وسام أبو على وهذه رسالتى لكولر والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط داخل النادى الأهلى، عن كواليس الفترة التى قضاها فى منصبه قبل تقديم استقالة بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي، وتتويج الفريق بلقب الدورى المصرى الممتاز هذا العام.

وقال محسن صالح فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "وسام أبو على لاعب جيد تم ترشيحه لكولر ووافق عليه، لكن الأهلى يحتاج مهاجما آخر يستطيع منافسة وسام".

‏وواصل: "أحيانا بيكون فى مشكلة إن عندك لاعب عايز تتخلص منه بس عقده كبير ولسه فاضل فيه مدة ومفيش عنده عروض، فالاستغناء عنه ودفع باقى عقده هيكلفك ملايين الجنيهات".

‏وتابع: "تعيين سامى قمصان كمدير للكرة وجد ترحيبا من كولر ولكن هو عبء كبير على سامى قمصان، ورسالتى لكولر الأهلى لا يكتفى ولا يشبع من البطولات، وجمهور الأهلى لا يقبل المبررات ومعادلة الأهلى صعبة أنت مطالب فى الأهلى بتحقيق البطولات".

وأكمل: "جمهور الأهلى قد يتقبل سوء الأداء ولكن لا يتقبل خسارة البطولات".

‎وشهدت الفترات الأخيرة هجوما مستمرا على لجنة التخطيط داخل الأهلى بسبب تعثر بعض مفاوضات ضم العديد من الصفقات الهامة.

‎وأكد محسن صالح: "قرار رحيلى عن لجنة التخطيط بالنادى الأهلى لأنه لم يعُد هناك جديد لتطوير المنصب فعلت كل ما فى وسعى، وستكون فرصة جيدة لبعض الأسماء الجديدة". ‎وتابع: "لا أحب الاستمرار فترة طويلة فى منصب واحد".

‎وأضاف: "رحيلى عن الأهلى ليس بسبب أى خلافات مع كولر أو لوجود عروض لتحليل المباريات، كل هذه الأمور غير صحيحة". وواصل: "مهمة لجنة التخطيط هو تطوير قطاع الناشئين ورصد بعض الصفقات الجديدة وتسليمها إلى لجنة الاسكاوتنج برئاسة هانى رمزى، ثم عرضها على الجهاز الفنى للموافقة وتحويلها إلى لجنة التعاقدات".

واستكمل: "لا أحب منح مدرب الفريق جميع الصلاحيات المطلقة فى كل شيء، وهناك قرارات يكون القرار فيها لمجلس الإدارة، وهناك اختلاف فى الآراء بين أعضاء لجنة التخطيط".

‎واسترسل: "تمت الموافقة على ضم إمام عاشور، بسبب مستواه الفنى المميز لأنه صاحب إمكانيات عالية، ومارسيل كولر الأفضل فى السنوات العشرة الأخيرة ويعمل بانتماء شديد للأهلي".

واختتم: "يوجد فارق وحيد بين كولر وفايلر، مارسيل كولر يعطى اهتماما كبيرا بجميع التفاصيل عن اللاعب فنيا ونفسيًا، بينما فايلر كان بعيدًا تمامًا عن هذه التفاصيل ورغم أن نتائجه جيدة لكنه طلب الرحيل وقت أزمة كورونا".