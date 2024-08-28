شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ معسكر الإعداد فى الإسكندرية استعدادًا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكر الإعداد المغلق بالإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد، والتجهيز لخوض منافسات الكونفدرالية الأفريقية وكذلك مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي والمقرر لها يوم 27 سبتمبر المقبل بالرياض في السعودية.

واستقر الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة جوزيه جوميز على خوض معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وضرب فريق الشرطة الكيني موعدًا مع الزمالك في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعد الفوز على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية، ويلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل وإياباً أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقياسات بدنية، داخل مقر القلعة البيضاء، استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، وأقيمت القياسات البدنية، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال، وماريو تومليانوفيتش المعد البدني.