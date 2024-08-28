في مباراة ماراثونية.. بيراميدز يتأهل إلى نهائي كأس مصر بالفوز على المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن بيراميدز من التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق المصري البورسعيدي، بركلات الترجيح، في المباراة الذي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بعد أن انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

والتقى بيراميدز والمصري، في إطار نصف النهائي بطولة كأس مصر، عن الموسم الحالي 2024.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق مهاجمه الجنوب إفريقي فخري لاكاي في الدقيقة 10 من الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من زميله المغربي وليد الكرتي.

وشهدت المباراة، حالة طرد لمدافع بيراميدز محمود مرعي في الدقيقة 58.

وتمكن المصري من إدراك التعادل عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 83 من زمن المباراة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي لم تسفر عن شيء وظلت النتيجة كما هي، وتم الاحتكام في النهاية إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل.

وحسم فريق بيراميدز ركلات الترجيح لصالحه بالفوز بنتيجة (4-3)، ليتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، لمواجهة فريق نادي زد.

وكان نادي زد قد تأهل إلى نهائي كأس مصر، بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين بيراميدز وزد، يوم الجمعة المقبل 30 أغسطس 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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