الامارات | 10 لاعبين كتبوا شهادة تألقهم في الجولة الأولى لـ «دورينا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت أرقام وإحصاءات وآراء فنية تألق 10 لاعبين في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين التي اختتمت أول من أمس، ما يشير إلى نجاح الاستقطابات التي قامت بها الأندية قبل انطلاق الموسم.

ويأتي ضمن هذه القائمة كل من: لاعب شباب الأهلي، الدولي الإيراني سردار آزمون، الذي ظهر في الموعد المناسب، وقاد فريقه للفوز على البطائح في الوقت بدلاً من الضائع، ولاعب النصر المغربي عادل تاعرابت الذي أحرز أول أهداف الموسم، وسجل ثنائية قاد بها فريقه لفوز كبير على العروبة بنتيجة (5-1)، ولابا كودجو صاحب أول هاتريك في الموسم الجديد الذي دخل

«نادي المئة هدف » في الدوري الإماراتي، ولاعب الوصل فابيو ليما الذي أحرز ثنائية فريقه في مرمى كلباء، ولاعب بني ياس خوان باوزا صاحب الهدف الأول في مرمى الجزيرة.

كما تألق لاعب الشارقة كايو لوكاس، الذي قاد فريقه ببراعة للفوز برباعية على دبا الحصن، كما ظهر بشكل رائع أيضاً، لاعب الوحدة علاء الدين زهير الذي تألق في الوسط والدفاع، وفي النصر تألق أيضاً اللاعب مروان أزرقان الذي سجل هدفاً رائعاً، وكذلك جناح فريق شباب الأهلي، البرازيلي كون سيلفا، في أول ظهور له مع الفريق الأول، بعدما تواجد الموسم الماضي مع فريق الرديف تحت 21 عاماً، وكان عاملاً أساسياً في فوز شباب الأهلي على البطائح.

كما ظهر اللاعب علي مبخوت بشكل رائع رغم عدم إحرازه للأهداف، إلا أن كل محاولاته جاءت ناجحة بنسبة 100% طبقاً لإحصاءات الرابطة، وأسهم بشكل كبير في أهداف النصر بتحركاته الإيجابية.

من جانبه، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن معظم الفرق قدمت مردوداً إيجابياً في الجولة الأولى، باستثناء الوافدين الجديدين العروبة ودبا الحصن، وأشاد بعلي مبخوت، رغم عدم إحرازه للأهداف، وقال إنه كان عاملاً أساسياً في فوز النصر، وظهر بمستوى أكثر من رائع وبحرية في الملعب.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»، «نتمنى زيادة عدد اللاعبين المتميّزين في الدوري، وهو ما يضمن ارتفاع وتيرة الدوري ومستواه. اللافت في الجولة الأولى هو ظهور فريق بني ياس بهذا الشكل الجيد، والفوز على الجزيرة لأول مرة منذ خمسة مواسم».