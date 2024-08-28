الامارات | منتخب الدراجات يبدأ منافسات كأس آسيا للمضمار اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني للدراجات، اليوم، منافسات كأس آسيا للمضمار التي تقام في تايلاند، وتستمر ثلاثة أيام.

تضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة سبعة دراجين، هم: أحمد المنصوري وسيف معيوف وعبدالله الحمادي وعبدالله جاسم ومحمد المطيوعي وزهرة حسين، إضافة إلى الدراج الشاب علي نصيرائي في فئة الشباب.

ويضم الجهاز الفني والإداري عبدالله سويدان المدير الفني، ويوسف ميرزا مدرب المنتخب، وحمد المرزوقي إدارياً، وشرف عبدالله مساعد المدرب، وسناء المرداسي مدربة منتخب السيدات.

وتعد المشاركة هي الأولى للدراج عبدالله جاسم في المضمار، بعد أن حصل على لقب بطل آسيا للطريق تحت 23 سنة، كما أنه أول وجود للدراج أحمد المنصوري.

وكان الدراج محمد المطيوعي قد حقق فضية المطاردة الفردية بنسخة نيودلهي فبراير الماضي، فيما حل المنتخب الوطني في المركز الخامس آسيوياً، والأول عربياً، في سباق المطاردة الفرقية.