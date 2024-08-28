الامارات | «سلة الشارقة» تتعاقد مع 3 محترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة عن تعاقدها مع ثلاثة محترفين أجانب، لتدعيم فريق كرة السلة استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.

وبتعاقداتها مع الأميركيين جاستن روبرسون، القادم من فريق بي سي سمارا الروسي، ومواطنه رون جاكسون القادم من «كابوسفرا» المجري، والكرواتي إيفان فرانيس القادم من «يوفنتوس» الليتواني، تكون إدارة الألعاب الجماعية قد أغلقت ملف المحترفين الأجانب.

وكانت إدارة الألعاب الجماعية قد تعاقدت في الشهر الماضي مع اللاعبين الدوليين، عبدالله البلوشي وخالد خليفة عبدالله.

يذكر أن فريق السلة في نادي الشارقة، استهل في الثامن من أغسطس الجاري، مراحل الإعداد للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب عبدالحميد إبراهيم.