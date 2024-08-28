الامارات | «الآسيوي»: حظوظ مدرب العين كريسبو كبيرة للظفر ببطولة «النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تقرير صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، الضوء على مشاركة فريق العين في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد، بمشاركة واسعة من أبرز فرق القارة، والتي سيبدأ «الزعيم» مشواره فيها بملاقاة السد القطري يوم 16 سبتمبر المقبل في استاد هزاع بن زايد.

وذكر التقرير أن: «حظوظ مدرب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو وافرة في المضي بعيداً في البطولة، لأنه يمتلك العديد من العناصر البارزة في فريقه، والتي من شأنها أن تسبب المتاعب للمنافسين، ويأتي في مقدمتها المهاجم المغربي البارز سفيان رحيمي، الذي كان قدم موسماً تاريخياً مع الفريق، وقاده إلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، بعد أن سجل 13 هدفاً مع ست تمريرات حاسمة».

وأشار الاتحاد الآسيوي في تقريريه إلى أن العلاقة بين العين والمدرب كريسبو توطدت بعد أن قاد الأخير الفريق لاستعادة أمجاده القارية، وأن كريسبو يسعى لمواصلة كتابة التاريخ مع الفريق في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر الاتحاد القاري أن نادي العين هو من أطلق الأفراح الإماراتية على المستوى القاري، بعد أن ظفر بلقب النسخة الأولى من البطولة الآسيوية بنظامها الجديد في عام 2003 على حساب تيرو ساسانا التايلاندي، وأنه عاد لمنصة التتويج في الموسم الماضي، حينما قدم مستويات رائعة، وتجاوز العديد من الأندية المرشحة قبل أن يعانق اللقب على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، حينما تغلب عليه في الإياب 5-1 ليعوض خسارته في الذهاب 1-2.

يذكر أنه بحسب القرعة التي سحبت منتصف الشهر الحالي، فإن العين بجانب لقائه السد القطري، فإنه سيواجه الريان القطري والهلال والأهلي السعوديين على ملعبه في استاد هزاع بن زايد، بينما سيواجه كل من باختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والغرافة القطري والنصر السعودي خارج ملعبه.