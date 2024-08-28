مترجم كولر يوجه رسالة عاجلة لـ جماهير الاهلي وأفشة وكهربا بعد تصريحاته الأخيرة

وجه خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني بالنادي الاهلي رسالة عاجلة للجماهير ومحمد أفشة ومحمود كهربا ثنائي الفريق بعد تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج الرياضية.

وكان الجوادي مترجم مارسيل كولر قد كشف عن كثير من الأمور والخفايا الخاصة بفريق الكرة بالنادي الاهلي خلال ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية.

وكان الاهلي قد أعلن رحيل خالد الجوادي عن منصبه بعد انتهاء الموسم المنقضي، وختام منافسات الدوري المصري.

وكتب خالد الجوادي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا حرمني الله النفس اللوامة، وشاهدت الحلقة التي ظهرت بها مع الأستاذ المحترم المهني محمد المحمودي مرة اَخرى وحاولت مراجعة وتقييم نفسي بعين ناقدة”.

وأضاف: “أنا لم أندم على شيء فعلته في حياتي أكثر من ظهوري في هذه الحلقة صدقًا يعتصرني الندم خصوصًا أنني كنت مترددا جدًا في الظهور من الأساس، لأن الغاية من ظهوري لم تُرى بالشكل الصحيح”.

وواصل: “دفعني للظهور ضغط مؤلم من تجريح وإهانة وهجوم إعلامي لا يهدأ طيلة أسابيع ظللت فيها متحليًا بالصمت لكن استمرار الهجوم والضغط العصبي والنفسي علي وعلى أسرتي دفعني للرغبة في الرد والدفاع عن نفسي بكل احترام، والإنسان طاقة وطاقتي على تحمل هذا الهجوم الظالم جدًا في معظمه لم تعد تتحمل وأردت أن أدافع عن نفسي”.

وأكمل: “ممكن سؤال الأستاذ محمد المحمودي (الذي أكن له كل الاحترام على مهنيته واحترامه) أنني وضعت إطارا للحوار من أهم شروطه احترام لكل منظومة النادي الأهلي وعدم التعرض بأي شكل لأي فرد فيها”.

وأضاف: “أعترف أن قلة خبرتي في الحوارات الإعلامية من هذا النوع أسقطتني في عدة أخطاء وأعتذر عن ذلك بشدة”.

واسترسل مترجم المدير الفني لـ الاهلي: “للتوضيح وليس للتبرير: كلامي عن كابتن الشناوي فيما يخصه قاله هو حرفًا مع الأستاذ سيف زاهر… الكلام عن أحمد رفعت ذكره كابتن سيد عبد الحفيظ بالتفصيل مع الأستاذ مهيب عبد الهادي من أسبوعين تقريبا، الكلام عن محاضرة الوداد الكاف اذاع المحاضرة كاملة بالصوت على موقعه وسمعتها مصر كلها ولم أذكر كلمة زيادة”.

وأشار الجوادي إلى توجيهه الشكر والحب والاحترام للجميع الكابتن الخطيب المهندس خالد مرتجي الكابتن خالد بيبو المركز الإعلامي وكل منظومة النادي الرائعة أكثر من مرة لكن للأسف كما لو كان البعض لا يريد سماع أي شيء إيجابي حتى حين تحدثت لأول مرة في سنتين عن مؤهلاتي العلمية والعملية رآها البعض بشكل سلبي وليس سعادة باختيار النادي لأفراد لها مؤهلات جيدة … لم يكن كل حواري سيئًا لكن للأسف الآذان لا تريد سماع إلا السيء فقط”.

وزاد مترجم كولر السابق: “لا أريد تبرير أو توضيح كل كلمة لكن أقسم بالله العظيم كانت نيتي خيرًا ورغبة في نهاية كلها احترام وحب وتقدير للجميع … أعلم أن الغالبية لا تعرفني شخصيًا حتى تحكم على نواياي ولذلك لهم كل العذر”.

وأوضح: “أتوجه بالاعتذار لإدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وبالتأكيد جمهور النادي الأهلي العظيم على أي كلمة زعلتهم أو أغضبتهم أو خذلتهم مني، يعلم الله لم أكن أقصد إلا خيرًا وإحترامًا ودفاعًا عن نفسي بعد موجة الهجوم الضارية”.

وواصل: “أعتذر لكم جميعًا وأرجو أن يكون رصيد سنتين من العمل والاجتهاد والإخلاص للكيان يسمح بأن تقبلوا جميعًا اعتذاري عن أي خطأ أو كلمة كانت صدقًا عن دون قصد خاصةً وأن ذلك ظهوري الأول الإعلامي وتحدثت بتلقائية ويشهد الله عليّ”.

واسترسل: “إعتذار خاص لأفشة وكهربا … يعلم الله مدى حبي وتقديري لهما وأنني أردت فقط من كلامي تكبير وتقدير الأول، وتحفيز الثاني من باب المحبة، صدقًا أعتذر لكما وأرجو قبول اعتذاري”.

وأكمل: “الاعتذار الأهم والأخير لأسرتي التي تحملت معاناة حقيقية لمدة سنتين من أجلي ومن أجل الرحلة الجميلة والشغف الذي عشته سنتين، كم كانت لحظة قاسية حين حضنني إبني وقال دامعًا (الحمد لله يا بابا هترجع تبقى معانا تاني)، تحملوا سنتين من أجلي وتحملوا ألم الهجوم علي أسابيع تألموا معي كثيرًا وكنت مشفقًا عليهم مع كل سكين يضرب في ظهري”.

وأضاف: “في النهاية أرجوكم وأطلب منكم جميعًا بعد قبول اعتذاري وإغلاق صفحة مترجم كولر السابق فالأمر لا يستحق كل هذا صدقًا، مترجم مشي، أخطأ أحيانًا اجتهد أحيانًا واعتذر ويريد الرحيل مع أسرته في هدوء غير باحث عن شهرة أو أضواء، ومن فينا لا يخطئ ، أرجوكم أرجوكم طلبًا أن ننظر جميعًا للأمام ولأمور أكثر أهمية بكثير من رحيل المترجم نداء إلى كل الإعلاميين واليوتيوبرز أرجوكم إغلاق الصفحة وتركي لحالي بما لي وبما عليّ”.

واتم: “أعتذر عن التواصل مع أي جهة إعلامية تطلب مني الادلاء بالتصريحات لأنني لا أرغب في ذلك، وأعدكم بأن تكون تلك المرة الأخيرة للحديث عن هذا الأمر، أعتذر لكم مجددًا وأشكركم والسلام عليكم جميعًا”.