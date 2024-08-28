صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أنهى نادي الزمالك جميع الأمور المتعلقة بالتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن اللاعب وصل القاهرة منذ قليل على متن طائرة فرنسا - مصر.

وأوضح المصدر أن محمود بنتايك سوف يخضع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمام للزمالك.

الجدير بالذكر أن الظهير الأيسر المغربي انضم إلى نادي سانت إيتيان في موسم 2023/24 قادما من الرجاء المغربي.

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