اخبار الرياضه

"هوية جديدة".. كاف يعلن تغيير شكل كأس السوبر الأفريقي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير شكل كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامته بين الأهلي والزمالك.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأبرز لقطات البطولة، منذ 1994، وكتب: إرث وأكثر، كأس جديد.. هوية جديدة".

ويلتقي الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، يوم 27 سبتمبر الشهر المقبل، في .

ويشارك الأهلي في السوبر الأفريقي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي للمرة الثانية عشر في تاريخه، فيما يشارك الزمالك عقب الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي.

اقرأ أيضا:

جوميز حسمها.. الخليج 365 يكشف موقف محمد عاطف من البقاء في الزمالك

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا