شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بباريس بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم الأربعاء حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة البعثة المصرية التى يصل قوامها إلى 54 لاعب ولاعبة.

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

وعادت الشعلة البارالمبية امس الثلاثاء إلى منطقة باريس حيث تم إيقادها رسميا السبت الماضى في ستوك ماندفيل بإنجلترا مهد الحركة البارالمبية ، وطافت إلى حوالي خمسين منطقة قبل أن تصل إلى أنحاء باريس.

تضم بعثة تنس الطاولة كلا من

سيد يوسف سيكا - إسلام رضا رسلان - أحمد المحص - خالد عبد السلام - عبد الرحمن بهجت - علا محمود سليمان - فوزية الشامي – منى عبد الحق الشبراوي - هناء حماد - سماح عبد العزيز - هاجر سيد الدسوقي.

وتضم قائمة كرة الهدف

احمد خيري ، احمد عربي ، سيد حسان السيد ، عمر محمد عبد السلام ، محمد سعيد ، معاذ فتحي

ويشارك اللاعبان علي الزينى، ومروة حسن ، وعلى مستوى

الباراكانوى يشارك بلاعبة واحدة وهى سلوى إيهاب فهمى.



وفيما يخص الباراتايكوندو فيشار باللاعبان سلمي علي عبد المنعم وعبد الرحمن محمود

كما يشارك البوتشا بلاعبان أيضا وهما مصطفى محمود و هناء علام، كما يرافقهم الثنائى اية علاء مساعد لاعب و مصطفى محمود مساعد لاعب

ويشارك الطائرة جلوس بقائمة تضم هشام صلاح الدين عبد المقصود ، عبد النبي حسن احمد ، محمد عبد الله ، السيد موسي ، احمد محمد خميس ، احمد محمد فضل ، محمد حمدي عبد المولي ، مطاوع عبد الباقي، احمد محمد حسنى،

، زكريا السيد عبده أيوب، حسام مسعود ، اشرف زغلول

كما تشارك السباحة بكلا من ملك حسين ، زياد هشام ، زياد طارق

وبالنسبة لألعاب القوى فتشارك

بكلا من كريم محمود عبدالتواب ، عبدالرحمن يوسف شبيب

ويعد رفع الاثقال الأكثر مشاركة بقائمة لاعبين تضم 13 لاعب ولاعبة، وهم كلا من نادية فكرى، راندا محمود، رحاب أحمد، محمد صبحى، شريف عثمان، فاطمة محروس، محمود صبرى، هانى عبدالهادى، طه عادل، صفاء محمد، إيناس عبد العال، محمد المنياوى، بالإضافة إلى عمرو فاروق.