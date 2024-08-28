شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى محمود بنتايك يصل القاهرة اليوم لإجراء الكشف الطبى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يصل المغربى محمود بنتايك إلى القاهرة اليوم الأربعاء للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انتقاله إلى نادى الزمالك بشكل رسمي.

وعلم ”الخليج 365” أن الزمالك اشترط اجتياز محمود بنتايك الكشف الطبي قبل توقيع عقود انتقاله للقلعة البيضاء.

ويجيد محمود بنتايك اللعب فى مركز الظهير الأيسر، ودافع عن ألوان عدة أندية مغربية وفرنسية قبل اهتمام نادى الزمالك بضمه لخلافة أحمد فتوح نجم الفريق الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب حادث سير.

ويلعب محمود بنتايك حاليًا في صفوف سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، إلا أنه لم يشارك خلال الموسم الحالي في أي من مباراتي الفريق أمام موناكو ولوهافر.

وإجمالا خاض محمود بنتايك بقميص فريق سانت إيتيان 23 مباراة، بينها 20 في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وشارك في صعود الفريق بعد خوض 3 مباريات في الدور الفاصل المؤهل، وسجل هدفًا وصنع مثله فقط.

بينما لعب محمود بنتايك مع الرجاء الرياضي المغربي 37 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4 في 3 بطولات، بينها دوري أبطال أفريقيا، وحصل على 5 إنذارات.

وفي دوري أبطال أفريقيا خاض محمود بنتايك بقميص الرجاء المغربي 8 مباريات، وفي الدوري 24 مباراة سجل هدفين وصنع 3، وفي كأس العرش شارك في 5 مباريات صنع هدفا وحيدا.

ولعب محمود بنتايك مع فريق الاتحاد البيضاوي، في بطولة كأس العرش والكونفدرالية الأفريقية 2021، في 6 مباريات سجل 3 أهداف بواقع هدفين في البطولة الأفريقية، وهدفا في بطولة كأس العرش، وصنع هدفا وحيدا كان في المسابقة الكونفدرالية.