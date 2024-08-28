شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الأربعاء، معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، بمشاركة 27 لاعبًا، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل.

ويأتي هذا المعسكر في ظل ظروف بالغة الصعوبة للمدرب الوطني حسام حسن، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع، أبرزهم أحمد فتوح، وهو الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الجهاز الفني للفراعنة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، حيث أنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.