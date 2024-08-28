شكرا لقرائتكم خبر عن على الزينى ورحاب أحمد يحملان علم مصر فى حفل افتتاح الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

يحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 المقرر له اليوم الأربعاء ، الثنائي رحاب أحمد لاعبة رفع الاثقال وعلى الزينى بطل التجديف.

ومن جانبها أبدت رحاب أحمد، لاعبة منتخب رفع الاثقال البارالمبى ، سعادتها لاختيارها لرفع علم مصر فى طابورعرض افتتاح بارالمبياد باريس، مع على الزينى بطل التجديف.

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

من ناحية أخرى أقام السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس حفل استقبال للبعثة البارليمبية شهد حضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارليمبية بالإضافة إلى اعضاء المجلس ورؤساء الاتحادات ومجموعة من اللاعبين المصريين المشاركين في دورة الألعاب الباراليمبية في باريس، ورحب السفير علاء يوسف بالبعثة مستعرضاً التنسيق القائم بين السفارة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة البارليمبيةالمصرية خلال الفترة الماضية بهدف تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين المصريين المُشاركين في دورة الألعاب البارليمبية سواءً في الألعاب الجماعية أو الفردية لضمان أفضل تمثيل مُشرف لمصر في تلك الدورة.

من جانبه، أثنى الدكتور حسام الدين مصطفى على التعاون الكبير القائم بين اللجنة البارليمبية والسفارة في باريس خلال الشهور الماضية، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها مصر والقيادة السياسية لرياضات ذووى الاعاقة، مع التنويه إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية في مصر، مُشيراً بشكل خاص إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الإنجازات المختلفة في العديد من الألعاب الفردية، مؤكدا على استمرار الجهود المصرية لتأهيل مزيد من الشباب خلال الدورات الباراليمبية المقبلة وتحقيق عدد أكبر من الميداليات.وأعقب ذلك تقديم درع تذكارى لسفير مصر.