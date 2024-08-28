شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب خوض 3 مواجهات ودية فى معسكر الزمالك بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، من الجهاز الإداري العمل على تجهيز خوض 3 مواجهات ودية في معسكر الإسكندرية، من أجل العمل على تحضير اللاعبين وتجهيزهم من الناحية الفنية والبدنية قبل الدخول في دوامة مباريات الموسم المقبل.

وضرب فريق الشرطة الكيني موعدًا مع الزمالك في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعد الفوز على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية، ويلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل وإياباً أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك مجموعة من القياسات البدنية للاعبين يومى الاثنين والثلاثاء في مقر النادي بميت عقبة، وتحت اشراف مركز متخصص في تلك الفحوصات، لاسيما وأنه تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين وخضعت كل مجموعة للقياسات في يوم محدد، وشهدت تلك القياسات وجود اللاعبين العائدين من الإعارة مثل حسام أشرف وماجد هانى وأحمد محمود.