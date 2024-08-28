شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض الانسحاب من صفقة عمر الساعى ويواصل رحلة التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي الانسحاب من صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويرون أنه من أبرز الأهداف المستهدفة لتدعيم وسط الفريق الأحمر وتعويض الغيابات التي حدثت بعد رحيل المالي اليو ديانج واقتراب عمرو السولية من الاعتزال بسبب تقدمه في السن.

وينوي مسئولو النادي الأهلي تقديم عرضا جديدا إلى الإسماعيلي، بعد رفض عرض الـ30 مليون الذي تقدم به مسئولي القلعة الحمراء في الصيف الحالي لضم اللاعب ويرغبون في الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه نظير بيعه، حيث من المتوقع أن يقوم مسئولي الأهلي بعرض اللاعب إلى 35 مليون مع إعارة اثنين من لاعبيه إلى الدراويش في الصيف الجاري.

على صعيد أخر ، يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

ويحمل النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.