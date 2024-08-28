شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب رفع إيقاف القيد خلال ساعات بعد حل أزمة مساعدي فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولي نادى الزمالك حل أزمة إيقاف القيد الموقعة على النادى لمدة 3 فترات مقبلة، خلال الساعات المقبلة، حيث أرسل مسئولو نادى الزمالك صباح أمس الثلاثاء، مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء وكذلك قيمة المستحقات المالية المتأخرة للمحترف الغاني الأسبق بصفوف الفريق بنيامين اتشمبونج.

وكشف مصدر لليوم السابع أن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وحسام المندوه أمين صندوق النادى وقعا على المخالصة الخاصة بمستحقات معاونى فيريرا وأتشمبونج وتم إبلاغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمهيداً لرفع القيد عن القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن النادى من قيد صفقاته الصيفية.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك مجموعة من القياسات البدنية للاعبين يومى الاثنين والثلاثاء في مقر النادي بميت عقبة، وتحت اشراف مركز متخصص في تلك الفحوصات، لاسيما وأنه تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين وخضعت كل مجموعة للقياسات في يوم محدد، وشهدت تلك القياسات وجود اللاعبين العائدين من الإعارة مثل حسام أشرف وماجد هانى وأحمد محمود.

على الجانب الأخر، أصبح المغربى أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطرى السابق، قريباً من الاستمرار فى الدورى القطرى، بعدما تعثرت مفاوضاته مع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أن مجلس إدارة الزمالك كان يكثف مفاوضاته مع بن شرقي فى الوقت الذى يحوم الغموض حول مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الحالى، حيث كانت تسعى الإدارة للتعاقد مع لاعب مميز وصفقة جماهيرية لتهدئة الجماهير فى حال الاستقرار على بيع "زيزو".

إدارة الزمالك كانت تدرس إمكانية بيع زيزو وفى ذات الوقت يتم التعاقد بالعائد المادى من بيعه مع أشرف بن شرقي، إلا أن تعثر المفاوضات مع اللاعب المغربى يغلق باب الرحيل أمام زيزو.