شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى يصل القاهرة قبل إعلان انضمامه للأهلى لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

وصل في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء المغربي أشرف داري مدافع الأهلي الجديد والمنضم من نادي بريست الفرنسي رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، من أجل توقيع عقده بشكل رسمي مع الأهلي وإعلان التعاقد معه من قبل إدارة النادي.

ويخضع صباح اليوم أشرف داري للكشف الطبي في أحد المستفشيات الخاصة رفقة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر، قبل إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.

ويخضع المغربى أشرف داري مدافع نادي بريست الفرنسي عقب وصوله للقاهرة لجلسة تصوير في ستاد مختار التتش تمهيداً لإعلان صفقة انتقاله للنادى الاهلى.

وظهر أشرف داري للمرة الأخيرة مع فريقه الأحد الماضى قبل الحضور للقاهرة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك أشرف داري مع بريست وغادر بعدها فرنسا قادماً إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإعلان انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في النادي الفرنسي على ضم المدافع المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بمليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.