شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "البارالمبية المصرية": مشاركة 17 لاعبة في باريس 2024 إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى، إلى دعم وتشجيع أبطال وبطلات الألعاب البارالمبية وحثهم على تحقيق أفضل النتائج، خلال بارالمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن مشاركة 17 لاعبة مصرية في البطولة إنجاز تحقق خلال هذه البطولة.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى، وهو أيضا رئيس البعثة المصرية المشاركة في البطولة- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس- "أدعو المواطنين المصريين إلى دعم ومؤازرة هؤلاء اللاعبين الأبطال.. هذا الدعم مهم للغاية لإعطاء دفعة وحافز لهم حتى يحققوا أفضل النتائج".

وأوضح أن البعثة تضم 54 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 10 رياضات مختلفة من بينها ثلاث رياضات تشارك مصر فيها لأول مرة وهي: "الكياك والتجديف والبوتشيا"، مؤكدا أن "هذا يعتبر إنجازا كبيرا ونحن هنا ليس فقط لحصد ميداليات، فهدفنا ليس فقط باريس 2024 ولكن أيضا الوصول إلى الدورة القادمة في لوس أنجلوس 2028".

وأضاف "لدينا على سبيل المثال في فريق كرة الهدف أصغر لاعب يبلغ من العمر 16 عاما، وهو أصغر لاعب يشارك في البطولة.. كما هناك مشاركة لرياضي من ذوي الإعاقة الذهنية في تنس الطاولة لأول مرة.. هذا إنجاز كبير".

وتابع: "أعددنا خطة استراتيجية منذ عام 2022 للوصول ليس فقط لباريس 2024، ولكن أيضا للتأهل والوصول إلى لوس أنجلوس 2028 وهي خطة لقياس معدل الأداء حتى الوصول إلى لوس أنجلوس، فهذه خطة معدة منذ عامين حتى يتسنى لنا التقييم ومايمكن الوصول إليه بعد ستة أعوام".

كما أوضح أن كل لاعب جاء اليوم ليحقق الهدف الذي يريد الوصول إليه، سواء كان في الرياضات الفردية أو الجماعية، "وبالتالي إذا تحقق هدفهم سنحصد الميداليات".

وأشار إلى أن كل منافسة رياضية لها ظروفها، ولايمكن التوقع بحصد عدد معين من الميداليات، ولكن "لنترك النتيجة تتحدث عن نفسها من خلال أداء هؤلاء الأبطال".

كما أشار إلى مشاركة 17 لاعبة مصرية في البطولة، وهو إنجاز آخر تحقق خلال هذه البطولة، قائلا "نعمل منذ فترة على مشاركة البنات من ذوي الهمم في النشاط الرياضي وعدد 17 لاعبة يعد عددا كبيرا.. لدينا 6 لاعبات على سبيل المثال في تنس الطاولة البارالمبية، و5 لاعبات في رفع الأثقال.. وفي التجديف والتايكوندو أيضا، وللمرة الأولى تضم البعثة المصرية هذا العدد الكبير من اللاعبات".

تأتي هذه المشاركة النسائية الكبيرة في إطار الشعار الذي ترفعه اللجنة المنظمة بباريس، الذي يدعو للمساواة بين الجنسين في المشاركة، وهو ما حرصت على تطبيقه اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لمنح فرصة أكبر للمشاركة النسائية.

وفي السياق.. قال الدكتور حسام الدين مصطفى: "لدينا أيضا 25 لاعبا يستخدمون الكراسي المتحركة، وهو أمر مهم لإتاحة الفرصة وتشجيع اللاعبين من ذوي الإعاقات الشديدة على المشاركة في النشاط الرياضي.. فالهدف دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال ممارسة الرياضة".

وأشار أيضا إلى توفير الدعم الطبي والنفسي من خلال تواجد اللجنة الطبية والمعد النفسي مع الرياضيين طوال فترة مشاركتهم في البطولة، بالإضافة إلى التدريب الفني المتخصص؛ لضمان جاهزيتهم الكاملة للمنافسات في باريس.

كما أشاد الدكتور حسام الدين مصطفى بالتعاون المتميز مع السفارة المصرية في باريس، وبالدور الذي تقدمه من تسهيل إجراءات تواجد البعثة في فرنسا قبل وعند وصول البعثة المصرية البارالمبية؛ لتذليل أية عقبات قد تواجهها البعثة. وقال: "هناك تعاون منذ فترة مع تنظيم اجتماعات للاطلاع على كل التدابير المتخذة وتسهيل كل الإجراءات اللازمة وتذليل أية عقبات".

وأضاف: "أعضاء السفارة المصرية معنا سواء قبل وصولنا وحاليا أثناء الدورة البارالمبية، والتعاون مستمر حتى بعد انتهاء مشاركتنا في البطولة".

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، مساء اليوم، وتمتد حتى 8 سبتمبر المقبل. وأعلنت اللجنة البارالمبية المصرية اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي؛ لرفع علم مصر خلال حفل الافتتاح.

وتشارك مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال- ألعاب القوى- الكرة الطائرة جلوس- كرة الهدف- السباحة- تنس الطاولة- الباراتايكوندو- البوتشيا- التجديف- الباراكياك. وقد حققت مصر 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورات الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.