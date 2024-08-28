شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصل الأردن للمشاركة فى المنتدى الدولى حول الشباب والسلام والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة فى فعاليات المنتدى الدولى رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن تحت شعار "الرؤية العربية.. الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية"، تحت رعاية الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد، والذى يقام يومى 28-29 أغسطس بالعاصمة عمان.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المنتدى الدولي إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028) تعميقاً لأواصر التواصل بين الشباب العربي وترسيخ الهوية والانتماء العربي، بناءً على القرار رقم (887) الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية فى البحرين فى دورته العادية رقم (33) بشأن اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن.