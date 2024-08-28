شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى يجرى جلسة تصوير ويخضع للكشف الطبى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المغربى أشرف دارى مدافع الأهلى الجديد والمنضم من نادى بريست الفرنسى جلسة التصوير الخاصة به فى ملعب مختار التتش صباح اليوم الأربعاء تمهيداً لإعلان صفقة انتقاله للنادى الأهلى، ويجرى اللاعب فى الوقت الحالى الكشف الطبى من قبل طبيب الفريق الأحمر.

ووصل صباح اليوم الأربعاء المغربى أشرف دارى رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، من أجل توقيع عقده بشكل رسمى مع الأهلى وإعلان التعاقد معه من قبل إدارة النادى.

وظهر أشرف دارى للمرة الأخيرة مع فريقه الأحد الماضى قبل الحضور للقاهرة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك أشرف دارى مع بريست وغادر بعدها فرنسا قادماً إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى وإعلان انتقاله للقلعة الحمراء رسمياً.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى النادى الفرنسى على ضم المدافع المغربي مقابل مليون و900 ألف دولار، ويتم تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بقيمة مليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.