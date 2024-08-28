فلاشينغ ميدوز: سينر وألكاراس يبلغان الدور الثاني وفوز صعب لشفيونتيك وعودة قوية لأوساكا

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : عوّض الإيطالي يانيك سينر، المصنّف أول عالميا، تأخره بمجموعة ليهزم الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وهي مباراته الأولى منذ قضية المنشطات التي طالته.

وتمكن سينر من تحقيق الفوز 2 6، 6 2، 6 1 و6 2 على حساب خصمه المصنّف 140 على العالم على ملعب أرثر آش.

وعاد سينر البالغ من العمر 23 عاما إلى الملاعب بعد أسبوع واحد فقط من الكشف عن ثبوت تناوله للمنشطات في اختبارين خضع لهما في آذار/مارس الماضي.

وبرأته الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب من ارتكاب أي مخالفات متفاديا عقوبة الإيقاف، وقبول تفسيره بأن الدواء دخل إلى نظامه عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي.

وأقال سينر، بطل أستراليا المفتوحة، مذاك الحين المعالج الفيزيائي جياكومو نالدي ومدربه أومبرتو فيرارا الذي زوّد نالدي بالرذاذ مشيرا إلى فقدان الثقة فيهما.

وقال سينر بعد مباراته "لم أكن في أفضل حالاتي بعض الشيء. المباراة الأولى ليست سهلة. لقد لعب بشكل جيد حقا في البداية، لذا حاولت فقط البقاء في هذا المستوى ذهنيا وإيجاد بعض الإيقاع للاستمرار".

وأضاف "لا يزال لدي مجال للتحسن وأنا أتطلع إلى ذلك".

وسيواجه سينر لاعبا أميركيا آخر في الدور الثاني هو أليكس ميكلسن.

وبلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا الدور الثاني بفوزه على الأسترالي لي تو 6 2، 4 6، 6 3، 6 1، في حملة محاولة ضمّ لقب بطولة الولايات المتحدة إلى رولان غاروس وويمبلدون هذا العام.

وحقق ألكاراس الذي توّج باللقب في نيويورك عام 2022 الفوز الخامس عشر تواليا في البطولات الكبرى، إذ يحاول أن يُصبح ثالث لاعب بعد مواطنه رافايل نادال والأسترالي رود لافر يفوز بالبطولات الفرنسية، الإنكليزية والأميركية الكبرى في عام واحد.

وكشّر الإسباني عن أنيابه سريعا بتقدمه 4 0 في المجموعة الأولى التي بدا تو المصنّف 186 عالميا مستسلما فيها، إلا أن الأخير ردّ في المجموعة الثانية بعد أن انكسر إرساله الرابع، ففاز بإرسال ألكاراس ثم كسر إرساله مجددا في الخامس.

ووضع ألكاراس الذي أنهى مشاركته الأولمبية في باريس بالبكاء بعد خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في النهائي، ثقله في المجموعتين الثالثة والرابعة كاسرا إرسال منافسه أربع مرات.

قال "أنا سعيد جدا لتأهلي والحصول على فرصة لأكون أفضل في الدور الثاني. من الواضح أنني شعرت بأنني كنت جيدا في الملعب. أعتقد أنني ضربت الكرة بشكل جيد كما تحركت جيدا".

وأضاف "هناك بعض الأمور التي يجب أن أتحسن فيها حتى أستمر كما تعلم، لكن يجب أن أشيد به (منافسه) لأنه لعب كرة مضرب جيدة جدا وفاجأني قليلا في المجموعة الثانية".

وتأهّل الروسي دانييل مدفيديف الخامس بتغلبه على الصربي دوشان لايوفيتش (66) في أربع مجموعات أيضا 6 3، 6 3، 3 6، 6 1.

ورافقه الأسترالي أليكس دي مينور العاشر بعد الفوز على الأميركي ماركوس جيرون بصعوبة 6 3، 6 4، 5 7، 6 4.

وفي نتيجة لافتة، خرج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (11) من الدور الأول على يد الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6 7 (7/5) و6 4 و6 3 و7 5.

فوز لافت لأوساكا

ولدى السيدات، بدأت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالميا سعيها لإحراز اللقب بفوز صعب على حساب الروسية كاميلا راخيموفا 6 4 و7 6 (6/8).

وتفوّقت شفيونتيك بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2022 بعد أن عانت الأمرّين في المجموعة الثانية لتعزّز سلسلة انتصاراتها القياسية هذا الموسم إلى 54 فوزا.

ولم يكن أداء شفيونتيك في مستهل البطولة الكبرى مرضيا حيث ارتكبت 41 خطأ مباشرا وتعيّن عليها تلافي ثلاث فرص لخسارة المجموعة الثانية قبل أن تحسم النتيجة.

وقالت شفيونتيك المتوّجة أخيرا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة بعد فوزها على ملعب آرثر آش "أحاول التكيّف مع الملعب والشعور به. سأعمل على اكتساب المزيد من الإيقاع يوما بعد يوم. إنه أكبر ملعب لدينا وتشعر أنه أمر مهم للغاية".

وعبرت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى سابقا و88 راهنا، بسهولة إلى الدور الثاني بفوزها الكبير على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة 6 3، 6 2.

وهذه المرة الأولى التي تحقق فيها اليابانية الغائبة عن البطولة في العام الماضي بسبب ولادة ابنتها، فوزا على لاعبة من نادي العشر الأوليات في السنوات الأربع الماضية.

قالت ابنة الـ26 عاما المتوّجة بأربعة ألقاب كبيرة، متأثرة "في العام الماضي شاهدت (الأميركية) كوكو (غوف) تلعب وأردت بشدة أن أضع قدمي على هذه الملاعب مجددا".

وفي الدور الأول أيضا، فازت الأميركية دانييل كولينز المصنّفة 11 عالميا على مواطنتها كارولين دوليهايد 6 1 و5 7 و6 4، والتشيكية باربورا كرييتشكوفا الثامنة على الإسبانية مارينا ريبيرا 7 6 (3/7) و6 2 والأميركية إيما نافارو الـ 13 على الروسية آنا بلينكوفا 6 1 و6 1، والروسية أناستازيا بافليوشنكوفا على الأسترالية تايلا بريستون 6 2 و6 0.