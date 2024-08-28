شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 7 سبتمبر آخر موعد لقيد اللاعبين القدامى بقوائم الأندية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فتح باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات يوم السبت المقبل 31 أغسطس، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.

كما حدد اتحاد الكرة فترة القيد الشتوى للموسم الجديد فى الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 من نفس الشهر.